Oggi l’Iran ha annunciato ufficialmente Mojtaba Khamenei come nuovo leader supremo, dopo l’elezione che segue l’uccisione del padre avvenuta il 28 febbraio scorso. La nomina è avvenuta tramite il Consiglio degli esperti, che ha scelto il successore per guidare il paese. Le dichiarazioni delle autorità statunitensi minacciano di uccidere anche lui.

Eletto oggi ufficialmente dopo l'uccisione del padre il 28 febbraio scorso. È Mojtaba Khamenei il nuovo leader supremo dell'Iran scelto dal Consiglio degli esperti. "Non durerà a lungo senza la nostra approvazione", dice il presidente americano Trump. "Uccideremo anche lui", annunciano da Israele.

© Tv2000.it - Iran, Mojtaba Khamenei nuova guida suprema. Usa: uccideremo anche lui

Iran, Mojtaba Khamenei nuova guida suprema. Usa: uccideremo anche lui

