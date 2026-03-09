Figlio di Khamenei nuova guida suprema Israele | ‘Uccideremo anche lui’

In Iran, il figlio del leader supremo è stato annunciato come nuovo guida. La notizia proviene dall'Assemblea degli esperti, che ha comunicato la nomina. Israele ha risposto dichiarando che ucciderà anche lui. La decisione ha suscitato reazioni a livello internazionale e ha attirato l’attenzione sui futuri sviluppi della leadership iraniana.

È il figlio di Khamenei la nuova guida suprema dell’Iran. L’annuncio trapela dall’Assemblea degli esperti chiamata ad eleggere il successore del defunto leader. Il nome di Mojtaba, legatissimo ai Pasdaran, circolava da giorni ed era già stato bocciato da Trump che ora avverte: ‘Senza la nostra approvazione durerà poco’. Minacce pure da Israele: ‘Uccideremo anche lui’. “Dopo l’eliminazione del tiranno Khamenei, il regime terroristico iraniano sta tentando di riorganizzarsi e scegliere una nuova Guida Suprema: il lungo braccio dello Stato di Israele continuerà a perseguire il successore e chiunque tenti di nominarlo”. E’ l’avvertimento lanciato dall’Idf in un post su X in farsi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

