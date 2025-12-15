Il nuovo SuperSonic Charge di realme rivoluziona la ricarica degli smartphone, consentendo di raggiungere il 100% in soli 4 minuti. Con una potenza di 320 W e la prima batteria “ripiegata” al mondo, questa tecnologia promette di eliminare le attese e cambiare radicalmente l’esperienza di ricarica ultra-rapida.

© Game-experience.it - Ricarica lampo da record: smartphone al 100% in soli 4 minuti. Addio attese infinite

In 4 minuti al 100%: il nuovo SuperSonic Charge promette una rivoluzione nella ricarica ultra-rapida realme ha alzato l’asticella della ricarica rapida con una tecnologia che non solo spinge la potenza a 320 W, ma introduce anche la prima batteria “ripiegata” al mondo, in grado di supportare questo carico energetico estremo. Il risultato? Uno smartphone che si ricarica fino al 100% in appena 4 minuti e 30 secondi, con un’impressionante soglia del 26% raggiunta in soli 60 secondi. Una sfida tecnica che segna un nuovo primato mondiale e apre scenari inediti per il futuro della mobilità digitale. Come funziona SuperSonic Charge da 320 W e cosa rende possibile il “miracolo dei 4 minuti”. Game-experience.it

Ricarica a 300W: gli smartphone cambieranno per sempre

Realme svela la ricarica super-rapida in 5 minuti - La nuova tecnologia di ricarica da 320W di Realme promette una ricarica completa dello smartphone in soli 5 minuti: un record assoluto. punto-informatico.it

Realme mostra a tutti il concept phone con batteria da 10.000 mAh e ricarica lampo da 320W - 000, un dispositivo che vuole in qualche modo rivoluzionare gli standard di autonomia nel mondo smartphone grazie a una ... hwupgrade.it

OFFERTA LAMPO Baseus Powerbank 45W 20000mAh con 2 Cavi USB-C Integrati, Ricarica Rapida Power Bank PD3,0 QC4,0 A soli 29,99€ invece di 49,99€ (-40%) https://amzn.to/3XDxGa7 549 Recensioni: 4.5 / 5.0 Venduto e spedito da - facebook.com facebook