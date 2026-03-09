Farah annuncia le anticipazioni delle puntate della serie turca, che andranno in onda dal 9 al 13 marzo. Durante questa settimana, sono previste diverse svolte nella trama, portando avanti le vicende dei personaggi. La serie si concluderà con il finale previsto per venerdì 13 marzo, segnando la fine della storia trasmessa in questa fase.

Ultime puntate per Io sono Farah, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14 e il venerdì anche in prima serata. Proprio venerdì 13 marzo ci sarà il gran finale della serie tv turca, che probabilmente si vedrà in piena notte considerando che la prima serata inizierà verso le 21.55 su Canale 5. Fortunatamente le puntate si possono rivedere su Medaiset Infinity in streaming. Prima di scoprire quello che ci aspetta nelle puntate della settimana dal 9 al 13 marzo, vediamo dove eravamo rimasti. Tahir è costretto a far evadere Ilyas perché è ricattato da Orhan che ha delle informazioni su Farah, anche quest'ultima è costretta a lavorare come dottoressa per Orhan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Io sono Farah, le anticipazioni delle puntate dal 9 al 13 marzo

Articoli correlati

Io Sono Farah, anticipazioni dal 9 al 13 marzo 2026: il lieto fine consacra l’amore eterno tra Farah e Tahir© Fox TurchiaGrande finale in arrivo per Io Sono Farah, in onda in prime time venerdì 13 marzo 2026.

Io sono Farah, il finale: anticipazioni dal 9 al 13 marzo 2026 su Canale 5Io sono Farah, la soap turca con Demet Özdemir e Engin Akyürek è pronta a regalarci nuovi colpi di scena.

Io Sono Farah, Ultima Puntata: Finale Amaro Per La Soap Turca!

Approfondimenti e contenuti su Io sono Farah le anticipazioni delle...

Temi più discussi: Io sono Farah 2, anticipazioni 6 marzo prima serata: Gonul è terrorizzata; Io sono Farah, le trame dal 23 al 27 febbraio 2026; Io sono Farah, le anticipazioni di venerdì 6 marzo; Kerim rifiuta Behnam e sceglie Tahir: le anticipazioni della puntata di stasera di Io sono Farah.

Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 6 marzoIo sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 6 marzo 2026, in onda su Canale 5 dalle ore 21.30. Le informazioni ... tpi.it

Io sono Farah, le trame dal 9 al 13 marzo 2026Le trame degli ultimi appuntamenti con Io sono Farah, la dizi turca adattamento della serie argentina La chica que limpia con protagonista Demet Özdemir, in onda su Canale 5 da lunedì 9 a venerdì ... sorrisi.com

Charbel Farah (@Charbelfarah777) / Posts / X x.com

«L’ultima puntata di Io sono Farah promette emozioni indimenticabili». Con queste parole, si avvicina il gran finale della serie turca che ha catturato i cuori di tantissime spettatrici. L’epilogo di questa storia d’amore, con protagonisti la talentuosa Demet Özdem - facebook.com facebook