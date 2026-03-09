inter fatali gli svantaggi

L’Inter ha dimostrato di avere problemi nelle partite contro le squadre che si trovano in vantaggio, evidenziando una difficoltà nel ribaltare le situazioni avverse. La squadra ha perso incontri cruciali quando si è trovata in svantaggio e ha mostrato di non riuscire a superare queste situazioni in modo efficace. I risultati finora raccolti confermano questa tendenza negativa.

L’Inter conferma non solo di avere difficoltà negli scontri diretti, ma anche di non saper vincere se parte dallo svantaggio. Ne scrive l’edizione odierna di Sportmediaset. Alla fine hanno sorriso i rossoneri di Allegri ma per la capolista non è l’unico sette a far male. Così scrive il sito sportivo. Considerando il match di ieri, sono infatti sette le occasioni in cui, andando in svantaggio nel primo tempo, poi non solo non è riuscita a vincere ma neppure a pareggiare. Troppo spesso se l’Inter va sotto nei primi quarantacinque minuti poi non riesce a ribaltare la partita, subendone anzi l’inerzia. Inter, prosegue la serie negativa. Fluminense (era ancora Mondiale per Club), Udinese, Juventus, Napoli, Atletico Madrid, Arsenal e ieri il Milan. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

