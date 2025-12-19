Bologna Inter 2-1 dcr | rigori fatali per i nerazzurri In finale ci vanno gli emiliani

L’Inter saluta la Supercoppa Italiana nel modo più amaro possibile, arrendendosi ai calci di rigore contro il Bologna dopo una semifinale intensa e ricca di rimpianti. Dal dischetto è notte fonda per i nerazzurri, che falliscono tre tentativi su cinque e spalancano agli emiliani le porte della finale. Eppure l’avvio lasciava presagire tutt’altro. L’Inter parte forte e sblocca subito il risultato con una giocata di altissima qualità: Bastoni recupera palla, avanza con personalità e pennella un cross perfetto per Thuram, che al volo batte il portiere e firma l’1-0. Il match è vibrante, giocato a ritmi elevatissimi. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

