Inter Dimarco dopo la sconfitta col Milan | Tocco di Ricci? Si poteva fare un check al VAR…

Dopo la sconfitta nel derby contro il Milan, Federico Dimarco ha commentato l’andamento della partita in diretta a 'DAZN'. Il difensore dell’Inter ha menzionato un episodio che ha coinvolto Ricci, suggerendo che si sarebbe potuto verificare con il VAR. Le sue parole si sono concentrate sulla valutazione di un tocco contestato durante il match, senza entrare in analisi più profonde o motivazioni.

Federico Dimarco, giocatore nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sul tocco di Ricci nel finale: "Io non ho visto l'episodio, avevo la visuale coperta. Non so cosa dire, tanto in ogni partita ci sono episodi a favore e a sfavore. Il braccio è largo, almeno si poteva fare un check? ". Troppi pochi cross per Pio Esposito? "Vero. Il Milan dopo un gol si sono abbassati e abbiamo creato troppo poco per fargli male. Questa è la verità". Sulla prestazione e l'approccio alla partita non aggressivo: "Le partite sono tutte a sé.

