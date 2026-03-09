Indice del clima 2026 Livorno è la sesta città in Italia dove si vive meglio | la classifica del Sole 24 Ore

Secondo uno studio del Sole 24 Ore basato sui dati di 3b Meteo relativi al decennio 2015-2025, Livorno si colloca al sesto posto tra le città italiane con il clima migliore nel 2026. La città ha perso due posizioni rispetto all’anno precedente, secondo la classifica pubblicata. L’indice del clima viene aggiornato ogni anno e include vari parametri meteorologici considerati negli ultimi dieci anni.

Livorno è la sesta città italiana con il miglior clima perdendo due posizioni rispetto al 2025. Questo l'esito dello studio condotto dal Sole 24 Ore sui dati forniti da 3b Meteo relativi al decennio 2015-2025. La classifica, stilata tenendo conto di quindici parametri, vede al primo posto assoluto Bari, che precede sul podio Barletta Andria Trani e Pescara. A seguire Ancona, Chieti e poi proprio Livorno. A livello regionale, invece, il miglior piazzamento alle spalle della nostra città è Siena (23esima), seguita da: Pisa (49esima), Grosseto (50esima), Massa Carrara (54esima), Arezzo (55esima), Pistoia (69esima), Firenze (78esima), Prato (80esima), Lucca (81esima). 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Indice del clima, male Benevento nella classifica del Sole 24 Ore: la situazione degli altri capoluoghi campani

