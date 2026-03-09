Incidente stradale tamponamento e disagi lungo il raccordo verso Terni

Nel primo pomeriggio di lunedì 9 marzo, lungo il raccordo autostradale si è verificato un tamponamento che ha causato disagi alla circolazione. L’incidente ha coinvolto almeno due veicoli e ha bloccato temporaneamente una corsia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ripristinare la viabilità. Nessuna informazione sulle eventuali ferite delle persone coinvolte.

Un incidente stradale si è verificato lungo il raccordo autostradale nel primo pomeriggio di lunedì 9 marzo. A seguito del tamponamento che ha coinvolto due autovetture il tratto ha subito forti rallentamenti. Il sinistro è avvenuto poco prima dell’uscita che porta all’innesto sulla superstrada per Perugia, in direzione Terni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per effettuare i rilievi e regolarizzare la circolazione. All’altezza dell’incidente sono stati sistemati degli appositi segnali. TerniToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Articoli correlati

Travolto da un furgone lungo il raccordo Terni-Orte, operaio Anas in codice rossoIncidente stradale nel pomeriggio di oggi in corrispondenza di un cantiere sul Rato: 35enne trasportato in ospedale, accertamenti in corso Incidente...

Tutto quello che riguarda Incidente stradale

Temi più discussi: Intervengono per salvare vite e vengono travolti: miracolati sulla A1 tre agenti della penitenziaria di Pescara e di Vasto; Incidente sull'autostrada A29, tamponamento fra due mezzi pesanti e un'auto: traffico in tilt; Violento tamponamento tra un'auto e un furgone (FOTO), in azione i vigili del fuoco e i soccorsi: due persone in ospedale; Schianto nella notte sull’A1: si ferma per aiutare dopo un incidente, travolto e ucciso.

Maxi tamponamento sulla Statale 36: sette persone coinvolte, soccorsi e traffico rallentatoIncidente stradale nel primo pomeriggio di oggi lungo la Strada Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, nel tratto tra Monza centro e l’innesto con la A52 Tangenziale Nord di Milano. mbnews.it

Tamponamento in galleria, un ferito e traffico bloccatoIncidente nella galleria Fadalto Nord sull’autostrada A27 verso Belluno: auto tampona un autoarticolato, un ferito. nordest24.it

#Alife- Incidente stradale in autostrada, calciatori si ribaltano col furgone: due feriti gravi. #Cronaca #Calciatori #Incidente #Furgone #Feriti #Autostrada #NanoTV - facebook.com facebook

"Quattro militari dell’ #Esercito sono rimasti coinvolti in un grave incidente stradale nei pressi di Livorno, mentre viaggiavano a bordo di un veicolo militare. Uno di loro ha riportato conseguenze gravissime. A loro desidero esprimere, con profonda partecipazio x.com