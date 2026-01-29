Imprese Romano InfoCamere | Con Camere del Futuro ecco Janas l' Ia a supporto aziende

Roma, 29 gen. – Romano di InfoCamere annuncia il lancio di Janas, un’intelligenza artificiale pensata per aiutare le imprese. L’obiettivo è offrire servizi semplici e veloci, così le aziende possono interagire con l’ente senza complicazioni. Romano spiega che si tratta di un passo importante per migliorare i rapporti tra imprese e Camera di Commercio.

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - “L'obiettivo è quello di realizzare una serie di servizi per permettere alle aziende di interagire con l'ente nel modo più agevole possibile”. Così Fabio Romano, responsabile Sviluppo Camere e Territorio di InfoCamere ha descritto il progetto ‘Camera del Futuro', il nuovo portale web creato per la Camera di Commercio di Sassari con lo scopo di agevolare il lavoro delle imprese del Nord Sardegna presentato oggi. “Un'innovazione nel segno del digitale e dell'Intelligenza Artificiale che la Camera di Commercio ha voluto fortemente - continua - con il nuovo sito della Camera di Sassari, daremo la possibilità alle imprese di interagire con Janas, l'assistente virtuale, e usufruire dei servizi online, tra i quali anche la possibilità di prendere appuntamenti con la Camera, sia in presenza che da remoto”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

La Camera di Sassari lancia Janas, un’intelligenza artificiale pensata per aiutare le imprese.

Franca Tiloca, dirigente dell’Area Anagrafe della Camera di Commercio, ha presentato il nuovo progetto ‘Camere del Futuro’.

