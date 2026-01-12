Intervista a Michael Hardt | Trump gioca sul ricatto globale permanente caos e confusione sono la sua tattica

In questa intervista, il filosofo americano Michael Hardt analizza la strategia di Donald Trump, evidenziando come il suo approccio si basi su ricatti globali e una costante volontà di espansione. Hardt confronta Trump con figure come Putin e Netanyahu, sottolineando le similitudini nelle tattiche di ricerca di potere e territori. Un'analisi approfondita delle dinamiche politiche e delle strategie di leadership che influenzano il panorama internazionale attuale.

Il filosofo americano traccia a Fanpage.it la strategia espansionistica di Trump: "E' come Putin e Netanyahu, punta all'espansione territoriale ed all'esplicita ricerca di potere e ricchezza". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

