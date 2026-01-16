Il Giubileo 2025 è finito | murata la Porta Santa di San Pietro

Il Giubileo 2025 si è concluso con la muratura della Porta Santa di San Pietro. All’interno si trova la capsa di bronzo che conserva la chiave della porta, le pergamene che attestano i momenti di apertura e chiusura, oltre a medaglie commemorative. Questa chiusura segna la fine di un evento di significativa importanza spirituale e religiosa per la comunità cattolica.

È stata murata l'ultima Porta Santa del Giubileo del 2025, quella principale che si trova nella basilica di San Pietro, aperta da Papa Francesco la sera del 24 dicembre 2024 e chiusa da Papa Leone XIV il 6 gennaio 2026. A presiedere il rito della muratura, avvenuto in forma privata, è stato il cardinale Mauro Gambetti, arciprete della Basilica di San Pietro, alla presenza del maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie, l'arcivescovo Diego Giovanni Ravelli. Il rito è stato guidato dal cerimoniere pontificio monsignor Massimiliano Matteo Boiardi. Nella breve preghiera iniziale il porporato ha pregato per i tanti pellegrini - circa 33 milioni - che durante l'Anno Santo hanno varcato la Porta Santa "perché rimangano saldi nella fede e nella comunione con il Successore di Pietro". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

