Il Rione Martucci ricorda il maresciallo D' Aloiso morto durante un inseguimento | aveva solo 29 anni

Questa mattina in piazza Savino D’Aloiso si è svolta una cerimonia per ricordare il maresciallo dei Carabinieri deceduto durante un inseguimento, all’età di 29 anni. La cerimonia ha coinvolto le autorità locali e la comunità del Rione Martucci, che ha partecipato alla commemorazione nel luogo che porta il nome del militare. La piazza è stata il teatro dell’evento dedicato alla memoria del carabiniere.

Si è tenuta questa mattina, in piazza Savino D’Aloiso, la cerimonia commemorativa dedicata al maresciallo dei Carabinieri a cui è intitolato lo spazio pubblico. Durante la cerimonia sono stati deposti fiori e corone commemorative in memoria del maresciallo, in un momento di raccoglimento e riflessione che ha voluto rinnovare il legame tra la comunità e la figura del militare. Savino D’Aloiso era un maresciallo dei Carabinieri molto stimato, ricordato per il suo impegno e per il forte senso del dovere. Nel 1996, mentre era in servizio presso la stazione dei Carabinieri di Codigoro, in provincia di Ferrara, fu coinvolto in un tragico episodio che gli costò la vita. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

