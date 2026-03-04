Nella settimana dal 9 al 13 marzo 2026, la soap italiana Il Paradiso delle Signore terrà i telespettatori con le sue trame, tra cui le indagini di Rosa sul campetto inquinato e le discussioni sulla linea di lingerie del grande magazzino milanese. Gli episodi in onda su Rai Uno vedranno i personaggi impegnati in questioni legate ai malesseri dei bambini e alle iniziative del negozio.

Cosa attende i tantissimi fans della soap italiana Il Paradiso delle Signore negli episodi in onda su Rai Uno dal 9 al 13 marzo? Al centro delle trame troviamo le indagini sui malesseri dei bambini e il progetto di una linea di lingerie del grande magazzino milanese. Scopriamo insieme cosa accadrà. Il campetto di calcio contaminato è al centro dei colloqui in questura, ma Enrico teme che ci voglia moltissimo tempo per riuscire a individuare i responsabili. Quando parla con Marta dei suoi timori, la donna si dimostra determinata ad agire al più presto e suggerisce a Rosa di avviare un’indagine. La giornalista accetta e – come prima mossa – decide di intervistare proprio Enrico, in qualità di medico. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 9 al 13 marzo 2026: Rosa indaga sul campetto inquinato

