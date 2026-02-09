Il Napoli potrà mai fare a meno di Antonio Conte? Però il club va ripensato mai più acquisti alla Lukaku Corbo

Dopo le ultime notizie, il Napoli sembra aver preso una direzione diversa. Antonio Conte potrebbe lasciare, ma il club ha deciso di ripensare il suo futuro senza puntare su acquisti come Lukaku. Al momento, la società e l’allenatore sembrano essere sulla stessa lunghezza d’onda. La domanda che tutti si fanno è se si andrà avanti oppure no, ma per ora niente di certo.

Conte e De Laurentiis, si andrà avanti? Al momento pare di sì. Ne scrive Antonio Corbo su Repubblica Napoli: La quindicesima vittoria lascia una domanda: se solo lui poteva ribaltare all'ultimo respiro una partita compromessa da Buongiorno e Juan Jesus, il Napoli potrà mai fare a meno di Antonio Conte? Non lo sa lui, non lo sa il presidente. Dopo 21 mesi di contratto, a 16 dalla scadenza, a 4 dalla fine di questa tormentata stagione nessuno può dire fino a che punto l'uno sopporti l'altro.

