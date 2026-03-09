Il Mattino | Napoli difesa sotto esame | troppi gol subiti

Il Napoli ha registrato una serie di vittorie nelle ultime partite, mantenendo la posizione nella corsa alla Champions League. Tuttavia, la difesa del team ha subito diversi gol, attirando l’attenzione degli addetti ai lavori. La squadra ha mostrato solidità offensiva, ma i gol incassati rappresentano un aspetto che viene monitorato con attenzione. La situazione ha portato a un’attenzione particolare sulla linea difensiva.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli continua a vincere e restare in corsa per la Champions, ma c’è un dato che preoccupa: i gol subiti. Come racconta Gennaro Arpaia su Il Mattino, l’ultima partita con la porta inviolata della squadra di Antonio Conte risale ormai a fine gennaio, nella sfida casalinga contro il Sassuolo. Da allora sono passati due mesi e, anche nella vittoria contro il Torino al Maradona, gli azzurri non sono riusciti a chiudere senza subire reti. A rovinare i piani è stato il gol di Casadei nel finale, arrivato nonostante una gara controllata per lunghi tratti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

