Il look del giorno con i pantaloni di velluto neri che regalano qualche centimetro in più
Il look del giorno presenta un paio di pantaloni di velluto neri, scelti per la loro eleganza discreta e la capacità di donare qualche centimetro in più. I pantaloni in velluto, un classico intramontabile, si adattano alle tendenze dell’Inverno 2025, confermando come anche i capi senza tempo possano rinnovarsi e adattarsi alle esigenze moderne.
C ambiano vestibilità e cambiano ambizioni: anche un capo senza tempo come i pantaloni in velluto, nell’Inverno 2025, ha trovato il modo di rinnovarsi. Vita altissima e gamba ampia, quasi teatrale: la silhouette a palazzo li rilancia anche nei guardaroba più giovanili, proponendosi in look audaci, mai visti prima. Pantaloni da sera protagonisti: 5 outfit impeccabili per illuminare l’Inverno X Ieri come oggi, nella sua nuova forma, i pantaloni in suede sono un capo che semplifica il look invece di complicarlo. Basta poco per farli funzionare e indossarli anche di sera, in una nuova veste attraente. 🔗 Leggi su Iodonna.it
