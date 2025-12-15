Lello Musella in Grassie al Teatro dei Lazzari Felici
Il Teatro dei Lazzari Felici presenta “Lello Musella in Grassie”, il nuovo esilarante spettacolo dell’artista napoletano Lello Musella, in scena venerdì 19 dicembre 2025 alle ore 21:00 nella storica sala di via Santa Maria dell’Aiuto, nel cuore del centro storico di Napoli. Teatro dei Lazzari. Napolitoday.it
lello musella glassie glassie.mp4
SPETTACOLI - "Lello Musella in Grassie" di Lello Musella al Teatro Lazzari Felici - “Lello Musella in Grassie” Una serata di comicità e gusto al Teatro dei Lazzari Felici Napoli – Venerdì 19 Dicembre 2025, ore 21:00 Il Teatro dei Lazzari Felici presenta “Lello Musella in Grassie”, il ... napolimagazine.com
Preparati a vivere un Natale all'insegna del divertimento! Arriva "El Primero Christmas" con Lello Musella! Una serata unica, frizzante e ricca di allegria, perfetta per dare il via alle feste. Musica, risate e atmosfera natalizia sono assicurati! DATA: 21 DIC - facebook.com facebook