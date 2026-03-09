Il colore dei suoni | a Salerno il concerto di Joe Chiariello

Il Teatro Pier Paolo Pasolini di Salerno ospita il 13 marzo alle ore 21 il concerto di Joe Chiariello, che segna la ripresa della rassegna musicale

Il Teatro Pier Paolo Pasolini di Salerno ospita il 13 marzo alle ore 21 la ripresa della rassegna musicale "Il colore dei suoni". La direzione artistica del ciclo di concerti è affidata a Giuseppe Zinicola, con la collaborazione di Franco Tiano. Ad esibirsi il Joe Chiariello trio, formazione composta da Joe Chiariello alla chitarra e alla voce, Anthony Scola all'armonica e Angelo Gregorio alla batteria. Il gruppo propone un repertorio musicale che unisce i canoni del blues originario del Delta del Mississippi alle sonorità di una formazione elettrica, alternando brani tradizionali a esecuzioni personali basate sull'interazione strumentale e sull'improvvisazione.

