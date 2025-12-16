A Salerno la rassegna Il colore dei suoni | jazz e contaminazioni al Teatro Pasolini

A Salerno si conclude la prima fase della quarta edizione di “Il colore dei suoni”, una rassegna dedicata al jazz e alle contaminazioni musicali. Al Teatro Pasolini, gli appassionati potranno immergersi in un viaggio tra musica locale e influenze internazionali, celebrando la ricchezza sonora e le nuove sperimentazioni nel panorama musicale.

A Salerno appuntamento con la fase conclusiva della prima parte della quarta edizione de "Il colore dei suoni", rassegna dedicata alla musica del territorio e alle contaminazioni sonore internazionali. Gli eventi si svolgeranno al Teatro Pier Paolo Pasolini venerdì 19 e domenica 28 dicembre

