Il capolinea della Francigena al Riello

Il capolinea del trasporto pubblico locale della Francigena si trova al Riello, in un'area comunale di fronte a largo Antonio Meucci. La fermata serve i mezzi di linea che collegano diverse zone della città e delle aree circostanti. La posizione è facilmente accessibile e rappresenta un punto di riferimento per i pendolari che utilizzano il servizio di trasporto pubblico.

Spostamento provvisorio nei pressi di largo Antonio Meucci per il cantiere al Sacrario. Il Comune di Viterbo avvia il percorso tecnico-amministrativo per stimare i costi per l'allestimento dell'area Capolinea del trasporto pubblico locale di Francigena al Riello, in un'area comunale antistante largo Antonio Meucci. Un capolinea provvisorio alternativo al Sacrario per il cantiere presente nei pressi della pensilina di piazza Martiri d'Ungheria, dove sono in corso gli interventi (finanziati con fondi europei e del Giubileo) che al momento impediscono l'utilizzo dell'area per il servizio. La Giunta di palazzo dei Priori ha approvato un atto di indirizzo.