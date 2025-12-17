Ariston ha completato l’acquisizione del 100% di Riello, azienda leader nel settore dei sistemi di riscaldamento e condizionamento. Dopo essere stata parte di United Technologies e Carrier, Riello torna italiana. L’accordo, del valore di 289 milioni di euro, sarà finanziato con fondi propri di Ariston, consolidando la presenza nel settore.

© Lettera43.it - Riello torna italiana: Ariston acquisisce il 100 per cento della società

Ariston Group acquisisce il 100 per cento di Riello, azienda leader nel settore dei sistemi per il riscaldamento e il condizionamento, che nel 2015 era entrata a far parte di United Technologies Corporation e che dal 2020 era di proprietà della statunitense Carrier Corporation, L’accordo prevede un valore d’impresa di 289 milioni di euro e l’acquisizione sarà finanziata con fondi propri di Ariston. Il closing è previsto entro la fine del primo semestre 2026. Riello ha 1.150 dipendenti, la metà in Italia. Tutte le principali strutture industriali di Riello (fondata nel 1922 a Legnago, provincia di Verona) verranno trasferite ad Ariston, inclusi gli stabilimenti produttivi di Legnago e Volpago (Veneto), Torun (Polonia), Shanghai (Cina), il sito di assemblaggio e testing di Mississauga (Ontario, Canada) e i centri R&D di Lecco (Lombardia) e Angiari (Veneto). 🔗 Leggi su Lettera43.it

Leggi anche: Spiagge a rischio di essere sommerse: il 20 per cento entro il 2050, costa garganica fra le zone in pericolo Società geografica italiana: in prospettiva il 40 per cento sopraffatto dall'avanzata del mare entro il 2100

Leggi anche: Ariston acquisisce il 100% di Riello e rafforza il Made in Italy

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Caldaia in blocco Ecco come risolvere in pochi minuti

Riello torna italiana, Ariston batte i big cinesi Haier e Midea: rinasce il polo italiano di caldaie e bruciatori - Il piano di Paolo Merloni per il polo Made in Italy delle caldaie ... msn.com