Riello torna italiana | Ariston acquisisce il 100 per cento della società
Ariston ha completato l’acquisizione del 100% di Riello, azienda leader nel settore dei sistemi di riscaldamento e condizionamento. Dopo essere stata parte di United Technologies e Carrier, Riello torna italiana. L’accordo, del valore di 289 milioni di euro, sarà finanziato con fondi propri di Ariston, consolidando la presenza nel settore.
Ariston Group acquisisce il 100 per cento di Riello, azienda leader nel settore dei sistemi per il riscaldamento e il condizionamento, che nel 2015 era entrata a far parte di United Technologies Corporation e che dal 2020 era di proprietà della statunitense Carrier Corporation, L’accordo prevede un valore d’impresa di 289 milioni di euro e l’acquisizione sarà finanziata con fondi propri di Ariston. Il closing è previsto entro la fine del primo semestre 2026. Riello ha 1.150 dipendenti, la metà in Italia. Tutte le principali strutture industriali di Riello (fondata nel 1922 a Legnago, provincia di Verona) verranno trasferite ad Ariston, inclusi gli stabilimenti produttivi di Legnago e Volpago (Veneto), Torun (Polonia), Shanghai (Cina), il sito di assemblaggio e testing di Mississauga (Ontario, Canada) e i centri R&D di Lecco (Lombardia) e Angiari (Veneto). 🔗 Leggi su Lettera43.it
