Garlasco il Dna e i soliti sospetti | Capra Capra Capra!

A Garlasco, il caso giudiziario si arricchisce di nuovi dettagli legati all'analisi del DNA, alimentando i sospetti su alcuni protagonisti. In questa intricata vicenda, tra colpi di scena e ricostruzioni, emerge una trama complessa che tiene alta l’attenzione del pubblico e degli inquirenti.

Capra, Capra, Capra. No, in studio a Mattino 5 non c’è Vittorio Sgarbi ma alcuni protagonisti della variegata telenovela Garlasco. Da mesi su Canale 5 Federica Panicucci dedica ampio spazio al delitto di Chiara Poggi e alla nuova indagine su Andrea Sempio. E il susseguirsi di colpi di scena, nuovi e vecchi sospetti, giustifica la scelta. «Si tratta di una perizia che tutti aspettavamo, io lo dissi nel 2016, non era sufficiente per qualcuno, e quindi giustamente la procura ha richiesto l'incidente probatorio», canta vittoria il genetista Pasquale Linarello, che 9 anni fa per primo associò il Dna di Sempio alle unghie della vittima. Liberoquotidiano.it

