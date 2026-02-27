Il miracolo di Agostino Alfredo e Domenico e quelle 200 persone che a Monza hanno trovato la vita e il futuro

A Monza, un gruppo di amici ha organizzato un pullman in poche ore, portando circa 200 persone a trovare una nuova vita e un futuro. La partenza è stata il risultato di una rapida organizzazione, affrontando non solo le difficoltà legate alla guerra, ma anche le complicazioni burocratiche. Tra loro ci sono Agostino, Alfredo e Domenico, che hanno contribuito a questa operazione di solidarietà.

Il primo pullman organizzato con un gruppo di amici in pochissime ore. Una battaglia, non solo contro la guerra, ma anche contro la burocrazia. Ma alla fine, grazie alla tenacia di quel gruppo di amici monzesi, oltre 200 persone sono state salvate dalla guerra. Bambini, donne, uomini, anziani che.