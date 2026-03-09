Marina e Valerio Vannini, genitori di Marco Vannini, sono stati ufficialmente nominati “Ambasciatori di pace” durante una cerimonia che si è svolta presso la Camera dei Deputati a Roma. La cerimonia si è tenuta il 9 marzo 2026 e ha visto la partecipazione di diverse autorità. La nomina riconosce il ruolo dei genitori nel promuovere valori di pace e dialogo.

Cerveteri-Ladispoli, 9 marzo 2026 – Marina e Valerio Vannini, genitori di Marco Vannini, sono stati nominati “Ambasciatori di pace” nel corso di una cerimonia svoltasi alla Camera dei Deputati, a Roma. Il riconoscimento ha un valore simbolico ed è stato conferito ai coniugi di Cerveteri per il percorso affrontato dopo la morte del figlio, ucciso il 17 maggio 2015, e per l’impegno pubblico portato avanti negli anni nel nome della verità e della giustizia. La vicenda giudiziaria legata all’omicidio di Marco Vannini ha segnato a lungo il dibattito pubblico italiano. L’ultimo passaggio del processo è arrivato il 3 maggio 2021, quando la Cassazione ha messo fine all’iter giudiziario con la condanna per omicidio volontario con dolo eventuale dell’intera famiglia Ciontoli. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Articoli correlati

Dall'Australia alla Spagna: nominati 9 i nuovi ambasciatori d'Abruzzo nel mondoDall'Australia alla Spagna: sono 9 i nuovi ambasciatori d'Abruzzo nel mondo nominati in consiglio regionale.

Tutti gli aggiornamenti su Marco Vannini

Temi più discussi: Vannini, i genitori diventano Ambasciatori di pace; I genitori di Marco Vannini nominati Ambasciatori di pace; Cerveteri, Marina e Valerio Vannini Ambasciatori di pace: il riconoscimento alla Camera dei Deputati -; Cerveteri ricorda Marco Vannini: undici anni di battaglia per verità e dignità - Quotidiano La Voce.

Vannini, i genitori diventano Ambasciatori di paceCERVETERI – Hanno lottato per anni per avere giustizia e verità per il loro figlio ucciso il 17 maggio del 2015 da chi diceva di volergli bene. Marina e Valerio, rispettivamente mamma e papà di Marco ... civonline.it

Marco Vannini, 10 anni dalla morte: lo sparo, le bugie al 118 e quella verità che non verrà mai fuori. I genitori: «La colpa non è solo di Antonio Ciontoli»Il 18 maggio 2015, alle 3 del mattino, Marco Vannini è morto su un elicottero che provava disperatamente a portarlo al policlinico Gemelli di Roma. Aveva 20 anni. A dieci anni di distanza, ancora è ... corriereadriatico.it

Marco Vannini: mamma Marina e papà Valerio nominati “Ambasciatori di Pace”. Cerimonia alla Camera dei Deputati L'intervista di Govanni Zucconi - facebook.com facebook