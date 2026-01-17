Da Wicked a La La Land | i 20 musical che hanno rivoluzionato gli ultimi 25 anni

Da screenworld.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi 25 anni, il genere musicale ha subito trasformazioni significative, portando sul grande schermo film che hanno lasciato il segno. Da Wicked a La La Land, questi titoli hanno contribuito a rinnovare il modo di narrare storie attraverso canzoni e coreografie, influenzando il panorama cinematografico e culturale. Di seguito, una selezione dei 20 musical più rappresentativi di questo periodo, analizzati nel loro impatto e nelle innovazioni stilistiche.

Di fronte alla visione di un musical, l’atteggiamento del pubblico è prevedibile: a ogni acuto gli spettatori reagiscono esasperati. Eppure, il musical è stato spesso fonte di testimonianza storica. Ad esempio, Singin’ in the Rain racconta lo shock degli attori che dovettero imparare a destreggiarsi tra i nuovi film sonori; The Rocky horror picture show ha creato il fenomeno del karaoke cinematografico e ha dato voce alla comunità queer; Grease ha fatto innamorare generazioni di adolescenti. La Disney, in particolare, ha giocato un ruolo fondamentale nella formazione della nuova generazione e, non a caso, ancora oggi cantiamo al karaoke “Farò di te un uomo” dal film Mulan. 🔗 Leggi su Screenworld.it

da wicked a la la land i 20 musical che hanno rivoluzionato gli ultimi 25 anni

© Screenworld.it - Da Wicked a La La Land: i 20 musical che hanno rivoluzionato gli ultimi 25 anni

Leggi anche: 20 modifiche innovative che migliorano il musical wicked a broadway

Leggi anche: La La Land e quella “Lovely Night” che strega (anche se odi i musical)

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.