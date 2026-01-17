Da Wicked a La La Land | i 20 musical che hanno rivoluzionato gli ultimi 25 anni

Negli ultimi 25 anni, il genere musicale ha subito trasformazioni significative, portando sul grande schermo film che hanno lasciato il segno. Da Wicked a La La Land, questi titoli hanno contribuito a rinnovare il modo di narrare storie attraverso canzoni e coreografie, influenzando il panorama cinematografico e culturale. Di seguito, una selezione dei 20 musical più rappresentativi di questo periodo, analizzati nel loro impatto e nelle innovazioni stilistiche.

Di fronte alla visione di un musical, l’atteggiamento del pubblico è prevedibile: a ogni acuto gli spettatori reagiscono esasperati. Eppure, il musical è stato spesso fonte di testimonianza storica. Ad esempio, Singin’ in the Rain racconta lo shock degli attori che dovettero imparare a destreggiarsi tra i nuovi film sonori; The Rocky horror picture show ha creato il fenomeno del karaoke cinematografico e ha dato voce alla comunità queer; Grease ha fatto innamorare generazioni di adolescenti. La Disney, in particolare, ha giocato un ruolo fondamentale nella formazione della nuova generazione e, non a caso, ancora oggi cantiamo al karaoke “Farò di te un uomo” dal film Mulan. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Da Wicked a La La Land: i 20 musical che hanno rivoluzionato gli ultimi 25 anni Leggi anche: 20 modifiche innovative che migliorano il musical wicked a broadway Leggi anche: La La Land e quella “Lovely Night” che strega (anche se odi i musical) La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. "...how long shall the wicked triumph on Earth!". - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.