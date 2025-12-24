Ho un cancro al quarto stadio ho detto alle mie figlie che non le accompagnerò all’altare | la lettera di un padre
Il politico statunitense Ben Sasse, 53 anni, annuncia di avere un cancro al pancreas al quarto stadio. In una lettera pubblica racconta la malattia, la fede e l’amore per la famiglia che lascia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
