GUIDA TV 9 MARZO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Ecco la guida TV per il 9 marzo 2026, con tutte le principali trasmissioni in onda questa sera su Rai, Mediaset, La7, Discovery e altre reti. Chi sono i protagonisti delle serate televisive e quali programmi stanno trasmettendo? Inoltre, è possibile partecipare al gioco del Totoshare per indovinare gli ascolti serali. La guida fornisce tutte le informazioni necessarie per scegliere cosa guardare.

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 23:45 Guerrieri new XXI Secolo Serie Tv Inchieste Rai2 21:20 23:10 Chi Segna Vince Il Processo al 90° Film Talk Show Rai3 21:20 00:00 Lo Stato delle Cose Tg3 Linea Notte Talk Show Notiziario Rete 4 21:35 01:00 Quarta Repubblica Midnight in Paris Talk Show Film Canale 5 21:50 00:45 Scherzi a Parte Tg5 Show Notiziario Italia 1 21:30 23:50 Top Gun Law & Order: I Due Volti della Giustizia Film Serie Tv La7 21:15 23:00 La Torre di Babele Our Godfather: La Vera Storia di Tommaso Buscetta Doc.