Dal 9 marzo, Alessandro Gassmann interpreta un avvocato nella nuova fiction “Guerrieri – La regola dell’equilibrio”, basata sui romanzi di Gianrico Carofiglio. In un’intervista, l’attore ha descritto la sfida di calarsi nel ruolo, affidandosi alle proprie debolezze, mentre si discute di come in Italia regni confusione mediatica attorno alla giustizia. La serie vede un cast guidato da Gassmann.

Dal 9 marzo Alessandro Gassmann guida il cast di "Guerrieri – La regola dell'equilibrio", nuova fiction ispirata ai romanzi di Gianrico Carofiglio. L'attore veste i panni di Guido Guerrieri, avvocato penalista determinato a scoprire la verità e a opporsi alle ingiustizie, dentro e fuori dal tribunale. La serie, proposta in quattro prime serate su Raiuno, si muove tra le atmosfere intense di Bari, raccontata in una veste notturna e meno convenzionale. Il racconto intreccia casi giudiziari e dimensione personale, offrendo anche uno sguardo profondo sulle fragilità umane. Tra le vicende affrontate: il ritorno inatteso di un assistito legato al passato, la scomparsa enigmatica di una ragazza, l'assassinio di una biologa e le accuse di corruzione che travolgono il giudice Larocca, amico di vecchia data del protagonista.

"Guerrieri – La regola dell'equilibrio", intervista ad Alessandro Gassmann: "Interpretare un avvocato è stata una sfida complessa, mi sono affidato alle mie debolezze. In Italia confusione mediatica attorno al tema della giustizia"

