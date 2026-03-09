Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio i personaggi

Alessandro Gassmann interpreta Guido Guerrieri, un avvocato protagonista della serie televisiva Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio, trasmessa su Rai 1 in quattro puntate. La serie si basa sui romanzi di Gianrico Carofiglio e vede Gassmann nei panni del legale che si confronta con casi legali e questioni personali. La produzione è curata dalla Rai e la messa in onda è avvenuta recentemente.

© US Rai Alessandro Gassmann è il protagonista di Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio, serie di Rai 1 in quattro appuntamenti, nella quale interpreta l’avvocato Guido Guerrieri, nato dalla penna di Gianrico Carofiglio. Insieme a lui, un nutrito cast di attori, tra i quali Antonia Liskova, Stefano Dionisi e Gaetano Bruno, per dare il via ad un racconto corale con vari personaggi. Ecco chi sono i personaggi della serie e da chi vengono interpretati. Alessandro Gassmann è Guido Guerrieri. © US Rai Avvocato penalista di talento, ironico e profondamente inquieto. Affronta ogni caso come una questione personale, mettendo in discussione regole e certezze. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio, i personaggi Articoli correlati Guerrieri - La regola dell'equilibrio, il cast completo e chi sono i personaggiLa nuova fiction di Rai 1 dal titolo “Guerrieri - La regola dell'equilibrio” porta sul piccolo schermo l’universo narrativo creato da Gianrico... Guerrieri – La regola dell’equilibrio: cast, trama e personaggi della serie con Alessandro GassmannAl via stasera su Rai1 la serie tv Guerrieri - La regola dell'equilibrio con Alessandro Gassmann e la regia di Gianluca Maria Tavarelli. “Guerrieri- La regola dell’equilibrio” - La serie tv che porta sullo schermo ... Altri aggiornamenti su Guerrieri La Regola dell'Equilibrio i... Temi più discussi: 'Guerrieri - La regola dell'equilibrio': la nuova serie Rai parla pugliese (e anche un po' foggiano) - FoggiaToday; Guerrieri, la serie tv con Gassmann tratta dai romanzi di Carofiglio; Guerrieri - La regola dell’equilibrio, recensione: la (ri)scoperta del dubbio come motore per la verità; Alessandro Gassmann è l’avvocato Guerrieri nella serie tv Rai sui libri di Gianrico Carofiglio. Guerrieri – La regola dell’equilibrio, le anticipazioni delle puntateGuerrieri - La regola dell'equilibrio, le anticipazioni e le trame delle puntate in onda da lunedì 9 marzo 2026 in prima visione su Rai 1. tvserial.it Guerrieri - La regola dell’equilibrio, Alessandro Gassmann porta su Rai 1 l'avvocato di Gianrico CarofiglioUna storia tratta da romanzi di successo e un mix di generi che uniscono thriller giudiziario, dramma umano e riflessione sulla giustizia: cosa vedremo su Rai 1. libero.it «Guido Guerrieri vive ogni processo come una sfida personale, lasciandosi guidare dall’empatia verso i suoi assistiti. » Arriva stasera su Rai 1, lunedì 9 marzo, “Guerrieri - La regola dell'equilibrio”, la nuova serie con Alessandro Gassmann nei panni dell’avvo - facebook.com facebook Appuntamento da questa sera in prima serata su Rai 1. #guerrieri x.com