Guerrieri - La regola dell' equilibrio il cast completo e chi sono i personaggi

La nuova fiction di Rai 1 intitolata “Guerrieri - La regola dell'equilibrio” è basata sui romanzi di Gianrico Carofiglio e segue le vicende dell’avvocato Guido Guerrieri. È stato annunciato il cast completo, con attori protagonisti e personaggi principali che interpretano. La serie televisiva riporta sullo schermo l’universo narrativo dell’autore, adattando le storie dei suoi libri.

La nuova fiction di Rai 1 dal titolo "Guerrieri - La regola dell'equilibrio" porta sul piccolo schermo l'universo narrativo creato da Gianrico Carofiglio nei suoi romanzi dedicati all'avvocato Guido Guerrieri. La serie, composta da quattro puntate, è un legal drama, con indagine e introspezione personale, e segue le vicende di un penalista brillante ma tormentato che affronta ogni caso con passione e coinvolgimento emotivo. Ambientata in una Bari spesso notturna, la storia ruota attorno a processi complessi e relazioni personali che mettono continuamente alla prova il protagonista. Attorno a lui si muove una galleria di personaggi molto diversi tra loro (colleghi, amici, investigatori e avversari), ognuno con un ruolo preciso nello sviluppo delle indagini e delle vicende personali dell'avvocato.