Guerrieri - La regola dell' equilibrio dove è stata girata la serie | le location

La serie “Guerrieri - La regola dell'equilibrio” viene trasmessa su Rai 1 a partire da oggi, lunedì 9 marzo. La produzione è ambientata in diverse location italiane, dove sono state effettuate le riprese per rappresentare i vari ambienti della storia. La serie vede come protagonista Alessandro Gassmann nel ruolo dell’avvocato Guido Guerrieri. Le scene sono state girate in varie città italiane.

Tra i nuovi titoli della stagione televisiva, approda su Rai 1 oggi, lunedì 9 marzo, la serie “Guerrieri - La regola dell'equilibrio”, con protagonista Alessandro Gassmann nei panni dell’avvocato Guido Guerrieri. La fiction, diretta da Gianluca Maria Tavarelli e ispirata ai romanzi di Gianrico Carofiglio, porta sul piccolo schermo un intenso legal drama ambientato a Bari. La città pugliese diventa parte integrante del racconto, con scorci urbani, il lungomare e i quartieri popolari che riflettono il carattere complesso del protagonista. Scopriamo allora dove è stata girata la serie e quali sono le location che danno forma alla storia. Il protagonista della storia è Guido Guerrieri, avvocato penalista di talento ma dal temperamento inquieto. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Guerrieri, la location della serie su Rai 1: dove è stata girataGuerrieri, la location della serie su Rai 1: dove è stata girata, Bari, Puglia Dove è stata girata e qual è la location della fiction di Rai 1 con...

Prima di noi, dove è stata girata la serie: le locationEsiste un modo speciale per raccontare il tempo che passa: farlo scorrere attraverso i luoghi.

Una raccolta di contenuti su Guerrieri La regola dell'equilibrio...

Temi più discussi: 'Guerrieri - La regola dell'equilibrio': la nuova serie Rai parla pugliese (e anche un po' foggiano) - FoggiaToday; Guerrieri, la serie tv con Gassmann tratta dai romanzi di Carofiglio; Guerrieri - La regola dell’equilibrio, recensione: la (ri)scoperta del dubbio come motore per la verità; Alessandro Gassmann è l’avvocato Guerrieri nella serie tv Rai sui libri di Gianrico Carofiglio.

Guerrieri – La regola dell’equilibrio, le anticipazioni delle puntateGuerrieri - La regola dell'equilibrio, le anticipazioni e le trame delle puntate in onda da lunedì 9 marzo 2026 in prima visione su Rai 1. tvserial.it

Guerrieri, la serie Tv con Alessandro Gassmann: anticipazioni, quante puntate sono, cosa cambia per Affari TuoiTutto sulla nuova fiction di Rai 1 con Alessandro Gassmann: trama, anticipazioni delle puntate, quando va in onda e il calendario completo degli episodi. libero.it

Appuntamento da questa sera in prima serata su Rai 1. #guerrieri x.com

La nuova fiction "Guerrieri. La regola dell'equilibrio" in programma lunedì 9 marzo in prima serata su Rai 1 porta sullo schermo uno dei personaggi più amati della narrativa... Leggi l'articolo - facebook.com facebook