Guerrieri | Gassmann sfida il destino stasera su Rai 1

Stasera, alle 21:00 su Rai 1, va in onda la prima puntata di Guerrieri – La regola dell’equilibrio. La serie televisiva, con protagonista Gassmann, presenta un episodio in cui l’attore sfida il suo personaggio e il pubblico con una storia inedita. La programmazione segna il debutto della nuova produzione, che sarà trasmessa in prima serata sulla rete pubblica.

Stasera, lunedì 9 marzo 2026, alle ore 21:00 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Guerrieri – La regola dell'equilibrio. Alessandro Gassmann interpreta Guido Guerrieri, un avvocato penalista di Bari che affronta casi complessi come l'omicidio di una ricercatrice e la corruzione di un giudice amico. La serie, diretta da Gianluca Maria Tavarelli, si basa sui romanzi di Gianrico Carofiglio. La narrazione si concentra sulla vita privata turbata del protagonista, in crisi matrimoniale con la moglie Sara, intrecciandosi a indagini criminali che mettono alla prova il suo equilibrio emotivo. Il cast include Michele Venitucci come ispettore Tancredi e Ivana Lotito come Annapaola Doria, ex giornalista ora detective privato.

