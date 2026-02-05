guardia sanframondi al via il museo dei riti settennali

A Guardia Sanframondi apre un nuovo museo dedicato ai Riti Settennali. Il Comune ha deciso di creare un centro per conservare e promuovere le tradizioni locali, grazie a fondi del PNRR. L’inaugurazione si svolgerà nei prossimi giorni, con l’obiettivo di attirare visitatori e rafforzare il legame con le radici culturali del paese.

L'allestimento sarà multimediale e accessibile a tutti, offrendo un'esperienza immersiva che unisce memoria e innovazione. Il Centro non sarà solo museo, ma anche luogo di incontro, studio e promozione culturale, con servizi educativi e opportunità turistiche. Il Comune intende intitolare il Centro a Luca Iuliani, studioso dei Riti Settennali, in riconoscimento del suo contributo alla conoscenza delle tradizioni guardiesi. Nei prossimi giorni sono previsti incontri con Comitati rionali e Parroco per condividere il progetto e raccogliere suggerimenti.

Il 1° gennaio, al Santuario dell’Assunta a Guardia Sanframondi, torna il tradizionale concerto di Vox Fidei, promosso dall’APS.

