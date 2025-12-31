Baronissi grande partecipazione alla Festa dello Sport | il PalaIrno diventa capitale dell’inclusione

La Festa dello Sport di Baronissi ha coinvolto numerosi cittadini, trasformando il PalaIrno e le aree sportive locali in un punto di incontro dedicato alla promozione dell’attività fisica e dell’inclusione. La manifestazione, svolta con successo, ha sottolineato l’importanza dello sport come strumento di coesione sociale e benessere, offrendo un’occasione di scambio e partecipazione per tutta la comunità.

Baronissi, “Festival della Pace”: grande successo per la seconda edizione - Un’immagine potente ed evocativa quella si eleva da Baronissi: tutti in marcia per lanciare un messaggio forte contro le guerre del mondo e per il disarmo. ilmattino.it

A Baronissi la statua Carlo Acutis, il “Santo di internet”: due giorni di festa e preghiere - Sabato 13 e domenica 14 settembre, Baronissi ospiterà la statua di San Carlo Acutis, il ragazzo morto a 15 anni e canonizzato la scorsa settimana. fanpage.it

Comune di #Baronissi, grande successo per la Festa dello Sport al PalaIrno Una giornata di esibizioni, premiazioni e partecipazione che ha trasformato il PalaIrno nella casa dello sport, dell’inclusione e della comunità a Baronissi. x.com

Donato Landi. . Il bellissimo presepio di Sava frazione di Baronissi presepio vivente In questo video proprio all'inizio i bambini della scuola di Curteri Salutalo la maestra Emilia De Simone e la maestra Antonietta Alfonso Rega e saluto anche il grande Roberto - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.