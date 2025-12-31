Baronissi grande partecipazione alla Festa dello Sport | il PalaIrno diventa capitale dell’inclusione
La Festa dello Sport di Baronissi ha coinvolto numerosi cittadini, trasformando il PalaIrno e le aree sportive locali in un punto di incontro dedicato alla promozione dell’attività fisica e dell’inclusione. La manifestazione, svolta con successo, ha sottolineato l’importanza dello sport come strumento di coesione sociale e benessere, offrendo un’occasione di scambio e partecipazione per tutta la comunità.
Si è svolta con grande successo e una partecipazione sentita la Festa dello Sport di Baronissi, che ha animato il PalaIrno e le aree sportive cittadine trasformandole, per un’intera giornata, in un grande spazio di incontro, condivisione e valorizzazione dello sport in tutte le sue forme. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
