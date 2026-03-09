Nel cast del Grande Fratello Vip erano previste Evelina Sgarbi e Francesco Faraoni, ma entrambi non sono presenti nell'elenco ufficiale. La produzione ha confermato che le due figure non parteciperanno alla prossima edizione del reality. Restano quindi due posti vacanti tra i concorrenti annunciati, mentre le altre presenze sono state confermate. La lista definitiva dei concorrenti sarà resa nota a breve.

Evelina Sgarbi e Francesco Faraoni dovevano essere nel cast del Grande Fratello Vip ma non sono stati annunciati, mentre Marco Berry e Francesca Manzini dovrebbero avere un altro ruolo rispetto ai canonici concorrenti Inoltre, sempre Davide Maggio, rivela che nel cast ci sono due “spie”. Si tratta di due personaggi che erano nel toto nomi e che sono stati confermati, ma ad oggi non si sa se avranno duplice ruolo. Di questi Marco Berry e Francesca Manzini, nella lista presentata da Alfonso Signorini, dovevano svolgere il ruolo di spie, o meglio, talpe, commissionate dalla produzione. Un gioco nel gioco che avrebbe smussato il format originale. A questi nomi si aggiungono due assenze, due nomi scelti da Signorini ma che poi non sono risultati presenti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Grande Fratello Vip, nel cast due spie e due assenze

