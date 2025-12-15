La Lapa reggina quando il teatro ri-popola gli spazi pubblici della città
La piazza Orange ha ospitato una giornata dedicata al teatro, arte e comunità, promossa dal movimento La Strada. L'evento ha visto la rappresentazione dello spettacolo “La Lapa reggina”, un’esperienza di teatro itinerante e animazione degli spazi pubblici, favorendo momenti di incontro e condivisione tra cittadini e artisti.
Una giornata di teatro, arte e comunità è stata vissuta in piazza Orange per iniziativa del movimento La Strada, che ha presentato lo spettacolo “La Lapa reggina”, evento che ha unito teatro itinerante, animazione dello spazio pubblico e momenti di incontro comunitario.Il pomeriggio si è. Reggiotoday.it
Reggio Calabria, La Strada ha portato “La Lapa reggina” a Piazza Orange - Sabato 13 dicembre, Piazza Orange a Reggio Calabria ha ospitato l’iniziativa “La Lapa reggina”, promossa dal movimento La Strada, che ha unito teatro itinerante, animazione dello spazio pubblico e mom ... strettoweb.com
Reggio Calabria, tutto pronto per lo spettacolo teatrale “La Lapa reggina” - “Sabato 13 dicembre, a partire dalle ore 16, Piazza Orange si animerà con una nuova iniziativa promossa dal movimento La Strada, che torna nel cuore di Reggio Calabria per offrire un’occasione di comu ... strettoweb.com
LA LAPA REGGINA: IL VIAGGIO TEATRALE TRA PARADISO E INFERNO CALABRESI Ieri in piazza Orange lo spettacolo “La Lapa Reggina” di Marco Mittica, promosso da La Strada: un viaggio poetico e civile tra Gerace e Montalto, tra paradiso e inferno, me - facebook.com facebook