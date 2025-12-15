La Lapa reggina quando il teatro ri-popola gli spazi pubblici della città

La piazza Orange ha ospitato una giornata dedicata al teatro, arte e comunità, promossa dal movimento La Strada. L'evento ha visto la rappresentazione dello spettacolo “La Lapa reggina”, un’esperienza di teatro itinerante e animazione degli spazi pubblici, favorendo momenti di incontro e condivisione tra cittadini e artisti.

