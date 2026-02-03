Negli Stati Uniti si apre un nuovo fronte nel dibattito sulla privacy di WhatsApp. Un’azione collettiva ha portato alla luce dubbi e tensioni sulla reale sicurezza dei messaggi degli utenti. Meta, la società che controlla l’app, si trova ora a dover rispondere alle accuse e alle preoccupazioni sollevate, mentre gli utenti cercano di capire cosa si nasconde dietro le promesse di protezione dei dati.

Un’azione collettiva, in corso negli Stati Uniti, ha messo in discussione le affermazioni fondamentali che Meta, la società madre di WhatsApp, ha sempre sostenuto riguardo alla sicurezza dei messaggi degli utenti. La causa, che coinvolge migliaia di utenti di WhatsApp, afferma che la piattaforma non rispetta la crittografia end-to-end come promesso, e che i contenuti delle conversazioni potrebbero essere letti da dipendenti di Meta con pochi passaggi. Secondo i documenti presentati nella class action, un dipendente dell’azienda potrebbe richiedere l’accesso ai messaggi di un utente tramite un semplice sistema interno, ottenendo autorizzazione in pochi minuti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - WhatsApp e la privacy: chiaro il limite tra allarmismo e realtà tecnica nel dibattito sui messaggi letti

WhatsApp introduce nuove funzionalità che permettono l'invio di messaggi anche su piattaforme diverse, ampliando così le possibilità di comunicazione.

WhatsApp si apre a messaggi provenienti da applicazioni esterne, segnando un cambiamento importante nella sua funzionalità.

