Giustizia Assotutela al ministro Nordio | Su esame avvocato non si torna indietro Tutelare professione 

L’associazione Assotutela ha chiesto al ministro Nordio di non tornare indietro sull’esame per diventare avvocato. Secondo loro, bisogna tutelare chi vuole entrare in professione e rendere il percorso più chiaro. La questione dell’accesso alla professione di avvocato resta calda, con molti aspiranti che vivono incertezza a causa di norme poco chiare. Ora, si attende una revisione che renda il sistema più stabile e moderno.

Aspiranti avvocati nel mirino dell’incertezza normativa: Assotutela chiede stabilità e revisione moderna dell’accesso alla professione.. “ Assotutela scende in campo con determinazione per dare voce a migliaia di praticanti e aspiranti avvocati che guardano all’esame di abilitazione forense 2026–2027 con crescente preoccupazione e legittima richiesta di certezze. La stabilità delle regole non è un dettaglio tecnico né una questione organizzativa, ma rappresenta programmazione di vita, investimento economico e certezza del diritto applicata a chi il diritto dovrà esercitarlo – sottolinea in una nota stampa il presidente della associazione Assotutela, Michel Emi Maritato -. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Lunedì 15 dicembre si è spento l'avvocato Roberto Nordio, fratello del ministro Carlo Nordio, dopo una breve malattia.

Oggi alla Camera si svolgono le comunicazioni del ministro Nordio sulla giustizia.

