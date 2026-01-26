Al via il nuovo corso per assistente educativo figura chiave per l’inclusione scolastica

È aperta la possibilità di iscriversi al nuovo corso di formazione per assistente educativo, una figura fondamentale per promuovere l’inclusione nelle scuole di ogni livello. Il percorso fornisce competenze aggiornate e specifiche, rispondendo alla crescente domanda di professionisti qualificati in ambito scolastico. Sono ancora disponibili alcuni posti; si consiglia di procedere con l’iscrizione per garantirsi un’opportunità di formazione in questo settore.

Percorso formativo che risponde a un bisogno reale della scuola di oggi e che offre, al tempo stesso, una concreta opportunità di crescita professionale. Ultimi posti disponbili Disponibili gli ultimi posti per iscriversi! Prende ufficialmente il via il nuovo corso di formazione per assistente educativo, una delle figure professionali oggi più richieste all’interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Un ulteriore elemento di interesse è rappresentato dall’attribuzione di 1 punto nelle graduatorie Ata, aspetto particolarmente rilevante per chi punta a una stabilizzazione lavorativa nel comparto scolastico.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

