Geox chiude a Terni | il centro urbano si svuota

Il negozio Geox di Terni, situato lungo il corso Tacito, ha chiuso definitivamente le sue porte. Le serrande sono state abbassate, lasciando vuoto lo spazio commerciale nel centro urbano. La chiusura del punto vendita segna la fine di un esercizio commerciale che operava nel cuore della città. Nessun altro dettaglio sulla decisione o sui motivi della chiusura è stato comunicato.

Le serrande sono state abbassate definitivamente sullo storico punto vendita Geox di Terni, situato lungo il corso Tacito. La decisione, comunicata dal gestore locale all’azienda madre, segna un altro momento critico per la vitalità commerciale del centro cittadino. I dati emergenti indicano che l’afflusso di clienti e i volumi di business hanno subito un calo strutturale negli ultimi anni. La chiusura non è un evento isolato ma si inserisce in un quadro più ampio di difficoltà che stanno colpendo il cuore nevralgico della città umbra. Mentre altri marchi stanno valutando strategie di delocalizzazione o abbandonano completamente il territorio, il caso specifico riguarda un accordo con un partner che ha scelto di porre fine all’attività. 🔗 Leggi su Ameve.eu

