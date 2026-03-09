Genova | metropolitana chiusa 4 sere per testare nuovi treni

A Genova, la metropolitana sarà chiusa dalle 21 alle 24 per quattro sere consecutive, a partire da lunedì 9 marzo 2026. Durante questa fase, verranno testati i nuovi treni e le procedure di sicurezza. La chiusura interesserà le serate di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì. La modifica dell’orario riguarda tutte le corse della linea metropolitana in quei giorni.

La metropolitana di Genova vivrà quattro serate consecutive con un orario ridotto a partire da lunedì 9 marzo 2026. Le ultime corse partiranno alle 21:12 dalla stazione Brin verso Brignole e alle 21:17 in direzione opposta, lasciando il tracciato per interventi tecnici fondamentali. Questa chiusura anticipata è necessaria per eseguire test sui nuovi convogli in consegna e svolgere manutenzione sull'armamento ferroviario senza rischi per i passeggeri. L'iniziativa copre le sere di lunedì 9, martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 marzo, garantendo al contempo la continuità del servizio nella Valpolcevera tramite la linea 9. L'impatto operativo sul tessuto urbano genovese.