Metropolitana chiusura anticipata per quattro sere

Quattro sere di chiusura anticipata della metropolitana per interventi di manutenzione serale. La settimana prevede test sui nuovi treni, pre-esercizio con veicoli già collaudati, prove delle lame d'acqua nelle stazioni e verifiche alle strutture dei viadotti tra Principe e altre aree. Un programma volto a garantire sicurezza e miglioramenti nella rete metropolitana.

© Genovatoday.it - Metropolitana, chiusura anticipata per quattro sere Il piano di manutenzione serale della metropolitana della settimana prevede fasi di test sui nuovi treni in consegna, il pre-esercizio in fuori servizio dei nuovi treni già collaudati, le prove delle lame d'acqua nelle stazioni, le verifiche alle strutture portanti dei viadotti tra Principe e. Genovatoday.it Tg Speciale chiusura Metro B Metropolitana, chiusura anticipata per quattro sere - Per consentire l'effettuazione dei lavori è prevista la chiusura anticipata della metro nelle sere di lunedì 15, martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 dicembre. genovatoday.it

Metro Linea 1 Napoli, chiusura anticipata dall’1 al 4 dicembre - Metro Linea 1 anticipa la chiusura dall’1 al 4 dicembre 2025 per lavori e verifiche tecniche. napolike.it

Cociv ha comunicato a Città metropolitana che, per un'attività in corso che non può essere interrotta, oggi la chiusura della SP 4 si protrarrà oltre le 16. - facebook.com facebook