Metropolitana chiusura anticipata per quattro sere

Quattro sere di chiusura anticipata della metropolitana per interventi di manutenzione serale. La settimana prevede test sui nuovi treni, pre-esercizio con veicoli già collaudati, prove delle lame d'acqua nelle stazioni e verifiche alle strutture dei viadotti tra Principe e altre aree. Un programma volto a garantire sicurezza e miglioramenti nella rete metropolitana.

Il piano di manutenzione serale della metropolitana della settimana prevede fasi di test sui nuovi treni in consegna, il pre-esercizio in fuori servizio dei nuovi treni già collaudati, le prove delle lame d'acqua nelle stazioni, le verifiche alle strutture portanti dei viadotti tra Principe e. Genovatoday.it

