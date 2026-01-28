Viaggio negli amori 4.0 tra chat e realtà | incontro in Biblioteca Civica

Viaggio negli amori 4.0. Tra chat e incontri reali, la scena si sposta tra smartphone, app di dating e incontri in biblioteca. Le persone cercano di capire se le emozioni digitali possano trasformarsi in qualcosa di concreto, mentre tra swipe e messaggi si cerca ancora un vero rapporto.

Come ci si ama nell'era degli smartphone e dell'AI? Tra match su Tinder, love bombing, interazioni virtuali e ricerca di connessioni autentiche, il panorama sentimentale di oggi è diventato un labirinto complesso. Per orientarsi in questo scenario, l'Oratorio Novo della Biblioteca Civica di Parma.

