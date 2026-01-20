La luna al suo comando | presentazione del libro di Lorella Beretta

Sabato 24 gennaio alle ore 18, presso la sede della scuola Macondo di Pescara, si terrà la presentazione del libro “La luna al suo comando” di Lorella Beretta. Un’occasione per conoscere un’opera che esplora temi legati alla natura e all’introspezione, attraverso uno stile diretto e accurato. L’evento è aperto al pubblico e invita alla riflessione su argomenti attuali, con un approccio sobrio e informativo.

Sarà presentato sabato 24 gennaio, alle ore 18, il libro intitolato "La luna al suo comando" di Lorella Beretta nella sede della scuola Macondo di Pescara. Un incontro con la storia e la memoria italiana. Si tratta di un'opera di grande valore civile e storico che restituisce voce e dignità alla.

