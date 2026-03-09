Galaxy S26 Ultra | test ricarica con caricatore da 45W e 100W

Samsung ha presentato il nuovo Galaxy S26 Ultra, dotato di una funzione di ricarica rapida che può arrivare fino a 60W. Durante i test, sono stati valutati anche i caricabatterie da 45W e 100W per verificare le prestazioni di ricarica del dispositivo. Come di consueto, il caricabatterie non viene fornito nella confezione insieme al telefono.

Con l’arrivo di Galaxy S26 Ultra, Samsung ha aumentato la potenza della ricarica rapida fino a 60W. Come ormai accade da diversi anni, però, il caricabatterie non è incluso nella confezione. La domanda che molti utenti si fanno è semplice: posso usare il caricatore che ho già in casa oppure devo comprarne uno nuovo? Per rispondere a questa domanda ho effettuato un test pratico, evitando le condizioni da laboratorio e simulando un utilizzo reale come faccio di consueto quando ho la possibilità di testare uno smartphone ( sul canale trovi i test anche dei modelli precedenti dei modelli Ultra di Samsung). Per la prova ho utilizzato due alimentatori molto diversi tra loro: caricatore Google da 45W, basato sullo standard USB Power Delivery. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

