Pasticceria aperta furto in pieno giorno | Spogliatoio scassinato rubati i soldi a una dipendente

Vito Cortese, proprietario del Vito Cortese Cafè a Firenze, ha subito un furto durante l’orario di apertura del suo locale in piazza Santa Maria Novella. Il ladro ha scassinato lo spogliatoio e ha portato via i soldi di una dipendente, lasciando il negozio aperto e senza protezioni. Un episodio che si è verificato questa mattina, mentre i clienti gustavano i dolci crudisti nel locale.

Firenze, 17 febbraio 2026 - Furto a negozio aperto nel cuore di Firenze. A denunciarlo è Vito Cortese, titolare del Vito Cortese Cafè di piazza Santa Maria Novella e noto esponente della pasticceria crudista, che racconta quanto accaduto nella mattinata di oggi, 17 febbraio, all'interno del locale. Ignoti si sarebbero introdotti nello spogliatoio del personale, forzando la porta e uno degli armadietti, per poi allontanarsi con la borsa e il denaro contenuto nel portafogli di una dipendente. "È successo tutto a negozio aperto, questa mattina – spiega Cortese – mentre la signora era al lavoro.