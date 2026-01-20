Da Ladispoli all’Eur colpi in serie | 10 arresti tra furti e rapine

Nelle ultime ore, la Polizia di Stato ha effettuato dieci arresti tra Roma e provincia, con interventi mirati per contrastare una serie di furti e rapine. L'operazione si inserisce in un quadro di attività volta a garantire maggiore sicurezza sul territorio, evidenziando l’efficacia delle attività di prevenzione e repressione condotte dalle forze dell’ordine.

Roma, 20 gennaio 2026 – Raffica di arresti messi a segno dalla Polizia di Stato nelle ultime ore tra Roma e provincia. A Ladispoli, gli agenti delle Volanti e del Commissariato locale hanno arrestato due cittadini peruviani responsabili del furto con destrezza della borsa a un’anziana all’interno del parcheggio di un supermercato. Dopo il colpo, i due si sono dati alla fuga in auto, ma l’inseguimento si è concluso nei pressi della stazione ferroviaria, dove uno dei rapinatori è stato bloccato mentre tentava di allontanarsi in treno. Complessivamente sono dieci le persone arrestate per reati che spaziano dai furti alle rapine, colpendo esercizi commerciali, abitazioni e passanti.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

