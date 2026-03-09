Un inseguimento tra Solaro e Cesate ha portato a uno scontro tra tre auto al Rondò Sud, coinvolgendo veicoli provenienti da Limbiate e Cesate. Durante l’incidente, un’auto si è rovesciata, e tre persone sono rimaste ferite. I banditi sono riusciti a scappare prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

© Ilnotiziario.net - Inseguimento tra Solaro e Cesate, auto rovesciata, 3 persone ferite e banditi in fuga

