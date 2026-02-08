Frontale sulla provinciale della Valsassina Feriti una bambina di 8 anni e due ragazzini

Un’auto si è scontrata frontalmente sulla provinciale di Pasturo, coinvolgendo alcuni ragazzini e una bambina di 8 anni. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno portato via i feriti, tutti in condizioni che non sembrano gravi, ma comunque preoccupano. La strada è rimasta chiusa per alcune ore mentre i vigili hanno ricostruito la dinamica. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire.

Pasturo (Lecco), 8 febbraio 2026 – Grave incidente nel pomeriggio di oggi, domenica, a Pasturo in Valsassina. Tra i feriti ci sono una bambina di 8 anni, una ragazzina di 12 e un adolescente di 15. L'incidente è successo lungo la Sp 62, la provinciale della Valsassina. Si è trattato di uno scontro frontale tra mezzi che arrivavano da direzioni opposte, probabilmente dovuto a un'invasione di corsia. A bordo delle due macchine, oltre ai più giovani, viaggiavano anche un 49enne, una 66enne e una pensionata 74enne. Per soccorrere i feriti sono arrivati anche gli elisoccorritori dell' eliambulanza di Como, con medico, infermiere e tecnico di elisoccorso di equipaggio, oltre ai piloti.

